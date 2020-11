Italia, il gol di Berardi è un record tecnico-tattico

Nella gara di ieri sera di Reggio Emilia, l’Italia è riuscita a superare per 2-0 la Polonia. La seconda marcatura è stata di Domenico Berardi che, nell’occasione, ha stabilito un record della competizione

Nella quinta partita di Nations League, l’Italia ha battuto la Polonia grazie alle reti di Jorginho e Berardi. Un 2-0 importante che ha permesso alla selezione guidata dal CT Roberto Mancini di restare in vetta alla classifica. Mercoledì sera, a Sarajevo, contro la Bosnia-Erzegovina gli Azzurri si giocheranno il pass per le final four in programma il 6 e 7 ottobre 2021.

Oltre ai risultati, ciò che balza all’occhio è un gioco che sta convincendo sempre di più. Al Mapei Stadium, Domenico Berardi si è reso protagonista di una rete che ha stabilito un nuovo record della competizione. Come riportato da Opta, infatti, la seconda marcatura azzurra si è caratterizzata di ben 30 passaggi. Un numero molto alto dato che rappresenta la sequenza più lunga in assoluto prima di una rete realizzata in una gara di Nations League.