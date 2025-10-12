Italia – Israele ad altissimo rischio. Udine blindata per la gara della Nazionale

Italia – Israele blindata

Italia – Israele preoccupa e non poco. “L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha confermato per l’evento il livello massimo di rischio – grado 4, “ad altissimo rischio” – nonostante la momentanea tregua in Medio Oriente. Come riporta Il Messaggero, a preoccupare le autorità è la manifestazione dei sostenitori pro-Palestina, autorizzata per martedì pomeriggio e in grado di richiamare fino a 10mila partecipanti”.

Udine, tanti agenti per garantire la sicurezza

Prevista la presenza di moltissimi agenti, stadio e Udine blindate. La speranza è che si possa parlare solo di calcio giocato.