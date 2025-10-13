Italia – Israele, Gattuso chiede concentrazione | Le probabili formazioni

Italia, niente passi falsi con Israele

Gennaro Gattuso ha le idee chiare, Italia concentrata e tre punti contro Israele per blindare il secondo posto e i playoff. In attacco spazio a Pio Esposito al posto dell’infortunato Kean, un’Italia trazione anteriore per conquistare la vittoria e vedere più vicino il Mondiale.

Italia – Israele, le formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso.

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon.