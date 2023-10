Con Tonali e Zaniolo tornati a casa per la vicenda scommessa e Chiesa per infortunio, Spalletti reinventa la formazione. Pochi dubbi per il tecnico toscano, pronto a confermare il 4-3-3 con Mancini e Bastoni, davanti a Donnarumma, come centrali di difesa, sostenuti sulle fasce da Darmian e Dimarco; centrocampo affidato a Locatelli, Bonaventura e Barella, in ballottaggio con il suo compagno nerazzurro Frattesi per una maglia da titolare. Attacco inedito, provato in allenamento durate questi giorni, con Berardi, Raspadori e Kean.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. CT. Spalletti.