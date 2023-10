Azzurri in campo contro Malta allo Stadio San Nicola di Bari. La formazione di Spalletti, forte della vittoria contro l’Ucraina, vuole continuare il buon momento per avvicinare la qualificazione europea. Nella gara d’andata l’Italia ha avuto la meglio imponendosi per 0-2, con reti di Retegui e Pessina. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Rai Uno, e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.