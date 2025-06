Italia-Moldavia, le probabili formazioni e dove vederla

Avvio complicato, anche in virtù dell’addio annunciato in conferenza stampa da Luciano Spalletti, per la nazionale azzurra, impegnata domani a Reggio Emilia contro la Moldavia. La sconfitta di Oslo complica, e non di poco, il cammino azzurro verso il Mondiale del prossimo anno. Di fronte c’è un avversario tutt’altro che proibitivo, ultima forza del girone con 0 punti e 6 gol subiti in due gare. Ultimo precedente il 6-0 in amichevole dell’ottobre 2020. La gara, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su Rai Uno; in streaming su Rai Play.

Italia-Moldavia, le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Bastoni; Orsolini, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Lucca. CT. Spalletti.

MOLDAVIA (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. CT. Clescenco.