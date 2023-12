Gli azzurri in un girone di ferro insieme alla sorprendente Albania di Sylvinho

Il sorteggio non sorride all’Italia di Spalletti, azzurri nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. Un girone di ferro, contro le furie rosse, i croati e la sorprendente Albania di Sylvinho. Un europeo che si preannuncia in salita per la nazionale di Luciano Spalletti, un vero girone di ferro.

GRUPPO B

> SPAGNA

> CROAZIA

> ITALIA

> ALBANIA