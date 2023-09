Italia, Spalletti sceglie il 4-3-3

Prima Italia e primi impegni per gli azzurri di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano punta sul suo 4-3-3, il dubbio in attacco, chi sarà il centravanti? Occhi puntati su Ciro Immobile, il biancoceleste dovrebbe avere la prima maglia dell’era Spalletti. In ballottaggio con il giocatore della Lazio ci sono Retegui e Raspadori.