Ucraina-Italia, si comincia e al 6′ Federico Chiesa ha subito l’occasione di portare in vantaggio la squadra di Spalletti. Al 14′ arriva la risposta ucraina con Sudakov che lascia scaricare un tiro velenoso dai 20 metri che Donnarumma respinge senza problemi. L’Italia è ancora compatta e unita e al 29′ arriva una doppia risposta con Barella e Frattesi, che uniscono quantità e qualità.

Finisce così il primo tempo costituito da ritmi alti ma anche tanta paura di perdere perchè le due squadre nei prossimi minuti si giocheranno tanto. Inizia la ripresa e Mudryk ha subito l’occasione di aprire i giochi al 65′ che però spreca tutto. Spalletti corre ai ripari con gli inserimenti di Politano e Cristante tenta forze fresche per giocarsi il tutto per visto che la squadra di Spalletti soffre nel finale e rischia di far crollare le speranze europee, che però arrivano con il fischio al 95′ che regala la prima gioia a Mister Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana.

TABELLINO:

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya (dal 41′ st Tymchyk), Svatok (dal 46′ st Malinovskyi), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (dal 35′ st Pikhalyonok); Tsygankov (dal 35′ st Zubkov), Sudakov, Zinchenko (dal 41′ st Sikan), Mudryk; Dovbyk. A disp.: Pikhalyonok, Zubkov, Tymchyk, Sikan, Malinovskyi. Ct Rebrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho (dal 26′ st Cristante), Frattesi; Zaniolo (dal 26′ st Politano, dal 46′ st Darmian), Raspadori (dal 1′ st Scamacca), Chiesa (dal 36′ st Kean). A disp.: Scamacca, Politano, Cristante, Kean, Darmian. Ct Spalletti

Ammoniti: Buongiorno, Konoplya

Recupero: 0′ pt, 5′ st