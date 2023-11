In questi precisi istanti sono state diramate le scelte ufficiali per Ucraina e Italia. Il ct Rebrov conferma il suo 4-2-3-1 con la stella Mudryk mentre Spalletti schiera Buongiorno in difesa e Zaniolo nel tridente d’attacco.

Le ufficiali:

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. A disposizione: Bushchan, Riznyk, Bondar, Sydorchuk, Malinovskyi, Yaremchuk, Sikan, Pikhalonok, Tymchyk, Zubkov, Dubinchak, Matvienko. Commissario tecnico: Serhiy Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. A disposizione: Provedel, Vicario, Gatti, Biraghi, Bonaventura, Scamacca, Kean, Darmian, Cristante, Politano, El Shaarawy, Mancini. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.