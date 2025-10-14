Italia U21-Armenia U21, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Italia U21-Armenia U21

Italia U21
Alle 18.15 l’Italia Under 21 di Silvio Baldini tornerà in campo per la sfida all’Armenia, con una vittoria gli azzurrini manterrebbero la testa della classifica, CAmarda ancora titolare.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho.
Allenatore: Silvio Baldini.

ARMENIA (4-4-2): Matinyan; Bandikyan, Hakobyan (3), Manukyan, Tarloyan; Hakobyan, H. Sargsyan, N. Hovhannisyan, K. Hovhannisyan; Eloyan, Hakobyan.
Allenatore: Armen Gyulbudaghyants.

