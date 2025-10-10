Italia U21-Svezia U21, le probabili formazioni e dove vederla in TV

L’Italia U21 di Baldini è alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo aver battuto Montenegro e Macedonia, mentre la Svezia è reduce dalla sconfitta in Montenegro dopo aver battuto l’Armenia.
Le probabili formazioni
ITALIA U21 – SVEZIA
ITALIA U21 (4-3-3):
Martinelli; Palestra, Mariannucci, Manè, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho.
A disp.: Mascardi, Idrissi, Guarino, Dellavalle, Berti, Dagasso, Cherubini, Ekhator, Fini.
All.: Baldini.
SVEZIA (4-3-3):
Bishesari; Antwi, Zatterstrom, Kurtulus, Perez Vinlof; Bjorklund, Karlsson, Swedberg; Njie, Omorowa, Sonko.
A disp.: Picornell,Makolli, Tolf, Rafferty, Malachowski, Thorell, Ayari, Kanga, Boudri, Kusi-Asare.
All.: Backstrom.
Arbitro: Jollenbeck (Germania).
DOVE VEDERLA IN TV
La partita Italia-Svezia sarà visibile in chiaro su Raidue con calcio d’inizio alle ore 18-15