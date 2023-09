Italia-Ucraina, probabili formazioni e dove vederla

Azzurri chiamati alla vittoria

Sfida chiave per il cammino azzurro verso UEFA EURO 2024. Italia di Luciano Spalletti chiamata a invertire la rotta dopo lo stop arrivato in Macedonia. Davanti alla nazionale azzurra, l’Ucraina, seconda, diretta avversaria per un posto nei prossimi Europei, avanti, momentaneamente, di tre punti, ma con una gara in più. Il match, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro, sarà visibile, in esclusiva, su Rai Uno, e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Gnonto. All. Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. All. Rebrov