Italia-Venezuela, difesa a 3 o difesa a 4 | Spalletti sperimenta in tutti i reparti

La partita contro il Venezuela sarà la prima di due amichevoli per l’Italia durante questa sosta per le nazionali, in programma per giovedì 21 marzo alle 22 (ora italiana) in Florida. Il CT Spalletti farà le prime prove per l’Europeo in Germania di quest’estate con il 4-3-3, anche se il ruolo di Dimarco potrebbe essere un ibrido, come abbiamo già visto nelle prime uscite della nazionale con Spalletti, a metà tra terzino sinistro e regista avanzato della squadra.

Ecco le probabili scelte del CT

In porta ci sarà, come sempre, Gianluigi Donnarumma. La difesa davanti a lui, vista l’assenza di Acerbi, si schiererà con Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni e Dimarco. Sulla destra c’è Darmian che prova a impensierire il terzino del Napoli per una maglia da titolare. A centrocampo spazio a Locatelli in cabina di regia, affiancato da Barella e Pellegrini. Il tridente offensivo, invece, sarà composto da Orsolini, Raspadori e Chiesa, che si gioca il posto con Mattia Zaccagni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Orsolini, Raspadori, Chiesa. All.: Spalletti.