Come riportato da Fabrizio Romano, il portoghese sarà ufficialmente di proprietà della Juventus. Infatti – come segnala il giornalista – Giuntoli ha confermato la trattativa con il Porto per siglare l’accordo finale per l’attaccante.

Conceicao, le dichiarazioni di Fabrizio Romano

Su X il giornalista sportivo si espresso in merito all’operazione tra i due club, in questi termini: “Il direttore della Juventus Giuntoli ha confermato che Chico Conceição resterà al 100% nel club bianconero dopo il prestito dal Porto. I club stanno già lavorando all’accordo finale, dato che Conceição ha dichiarato al suo entourage di voler rimanere solo alla Juventus”.

Continua quindi l’avventura in bianconero di Conceicao, bisognerà attendere i prossimi giorni però per attendere la conferma ufficiale da parte della Juventus.