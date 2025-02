Juve rush Champions: Vlahovic regala la quarta vittoria di fila in campionato a Cagliari (0-1)

La delusione Champions la Juventus prova subito dai primi minuti a trasformarla in rabbia agonistica impostando un ritmo alto e di palleggio alla partita. Al 12′ i bianconeri passano in vantaggio grazie all’errore in impostazione del Cagliari sul quale ne approfitta Vlahovic che recupera palla, salta il portiere e la mette in porta. Sulle due occasioni di Yildiz e quella capitata sul mancino di Conceiçao serve un super Caprile per tenere il risultato in bilico all’intervallo.

La Juve non si ferma più e vola a +2 sulla Lazio

Nella ripresa la Juve attende e il Cagliari prova a prendere coraggio senza particolari occasioni create. La prima opportunità della seconda frazione di gioco ce l’ha Vlahovic al 78′ che si invola tutto solo ma calcia addosso a Caprile dopo che è stato sbilanciato con una spinta a due mani da Luperto non sanzionata dall’arbitro. Nel finale ci prova la squadra sarda ma il muro bianconero tiene e in un turno dove hanno perso punti tutte quelle dietro la Juve ottiene tre punti fondamentali per il quarto posto.

Tabellino del match

Reti: 12′ Vlahovic

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo (70′ Marin), Makoumbou (86′ Pavoletti), Deiola (57′ Coman); Zortea (70′ Viola), Piccoli, Felici (46′ Luvumbo). All. Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (73′ Rouhi); Locatelli (73′ Thuram), Koopmeiners (61′ Douglas Luiz) (82′ Mbangula); Conceiçao (61′ Kolo Muani), McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Arbitro: Andrea Colombo

Ammoniti: 49′ Weah