Juve stellare: Yildiz alla “Del Piero” e tre gol al PSV (3-1)

La nuova Juventus di Thiago Motta vince e convince nella prima europea della stagione. Bianconeri straripanti nella prima frazione di gioco, con il vantaggio che arriva grazie ad una rete straordinaria, alla “Del Piero”, del giovane Yildiz. Il calciatore turco rientra sul destro e infila all’incrocio dei pali, dove il portiere degli olandesi non può nulla.

Juventus straripante che domina e convince

Passano pochi minuti e non tarda ad arrivare il raddoppio. Spunto di Nico González, che serve McKennie, pronto a chiudere in rete. Timida la reazione del PSV, con il primo tempo che si chiude con due gol di vantaggio in favore dei padroni di casa. Nella ripresa è ancora la Juventus a fare la gara e imporre il proprio gioco. Al minuto numero 53′ arriva anche il 3-0. Vlahovic imbecca Nico González, che non sbaglia davanti a Drommel. Nel recupero arriva il gol della bandiera, il primo subito nella stagione dalla formazione di Thiago Motta, con Saibari.

Juventus-PSV, risultato e tabellino

3-1

Reti: 21′ Yildiz (J), 27′ McKennie (J), 52′ Nico González (J), 93′ Saibari (P)

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (56′ Danilo), Bremer, Cambiaso; Locatelli (56′ Thuram), McKennie (75′ Douglas Luiz); Nico González (68′ Weah), Koopmeiners, Yildiz (68′ Fagioli); Vlahovic. All. Thiago Motta.

PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams (76′ Mauro Junior); Schouten, Til (61′ Lang), Veerman (61′ Saibari); Bakayoko, de Jong (76′ Pepi), Tillman. All. Bosz