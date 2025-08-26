Ultimi giorni di mercato, la Juve cerca di correre ai ripari sul mercato. La rosa per Igor Tudor ancora non è al completo. Tra gli impegni presi da Comolli c’è quello di trattare con il PSG per Kolo Muani. Nelle ultime ore è stata formulata una nuova proposta al francesi.

Juventus, non si molla per Kolo Muani, giorni decisivi

La Juventus continua a non mollare la presa per Kolo Muani. Da ormai oltre due mesi Comolli si confronta con il Psg per il ritorno dell’attaccante francese a Torino. Il giocatore, è stato già protagonista con la maglia della Vecchia Signora nella scorsa stagione in seguito ad un prestito. Attaccante molto apprezzato da Tudor, che ha espressamente chiesto di poterlo allenare di nuovo.

Non è semplice trattare con i parigini che chiedono un prezzo stellare per il giocatore. E non hanno intenzione di fare sconti. Il direttore generale bianconero punta a un prestito oneroso a 10 milioni con un obbligo di riscatto a 50 milioni. La Juventus credeva di aver trovato un accordo nelle scorse settimane, ma il Psg ha deciso di alzare il prezzo del cartellino di Kolo Muani a 70 milioni di euro. Troppi, rispetto ai 50 offerti dai bianconeri a metà agosto. Ma la Juve potrebbe azzardare per chiudere l’affare arrivando fino a 60 milioni di euro.