Juventus, a breve l’affondo per Felipe Anderson | Fissato l’incontro

La prossima settimana sarà quella decisiva per Felipe Anderson

Secondo TuttoSport, la Juventus avrebbe fissato l’incontro per l’affondo decisivo su Felipe Anderson. Come già sappiamo da tempo, il brasiliano non rinnoverà con la Lazio nonostante i 3,5 milioni proposti da Lotito. La proposta è stata ritenuta troppo bassa dal suo entourage che ha fatto sì che l’inserimento della Juventus fosse concreto.

Juventus, in arrivo la svolta per Felipe Anderson

La Juventus sta proseguendo i contatti con la sorella agente di Felipe Anderson. Il punto di svolta per trovare il definitivo accordo è previsto per la prossima settimana, con il club bianconero che ha già messo sul piatto un quadriennale da 4 milioni a stagione. L’attaccante ha già espresso tutto il suo gradimento e l’inizio della sua esperienza a Torino sembra imminente.