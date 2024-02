Lazio, Felipe Anderson corre verso la Juventus | Già da oggi può firmare per i bianconeri

A giugno finirà la stagione di Felipe Anderson alla Lazio. Non è una novità per i tifosi biancocelesti, già abituati a veder partire l’esterno brasiliano che nel 2018 si trasferì al West Ham. La sua seconda esperienza con la maglia della Lazio ha regalato grandi soddisfazioni hai suoi tifosi ritrovando l’entusiasmo della sua precedente esperienza. Da questa stagione le prestazioni del giocatore sono in calo e il brasiliano non riesce più ad incidere come una volta.

Lazio, Felipe Anderson verso l’addio | C’è la Juventus

Sembra chiaro che Felipe Anderson abbia bisogno di nuovi stimoli per ritrovare una svolta alla sua carriera. Oltre a quanto detto si aggiungono le proposte di rinnovo del presidente Lotito di rinnovo quadriennale a 3 milioni con bonus facili per arrivare a 3.5. La Juventus offre al giocatore 4 milioni e il brasiliano sembra aver raggiunto l’accordo già da novembre.