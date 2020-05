Juventus, Academy World Cup non si ferma e cambia location

Quest’anno il torneo internazionale si celebrerà a casa

Forte del grandi successi degli anni passati, il torneo che mette di fronte le Juventus Academy di tutto il mondo è pronto a ripartire; quest’anno però in un modo tutto nuovo, la Juventus Academy World Cup infatti si svolgerà … at Home.

In questi mesi dove a causa dell’emergenza Coronavirus ha reso impensabile qualsiasi tipo di assembramento, la realizzazione ovviamente del torneo per il 2020 come gli altri anni non è stato possibile. L’evento prevedeva la partecipazione da tutto il mondo, l’anno scorso aveva portato a Torino oltre 2500 persone tra ragazzi, famiglie e accompagnatori per trascorrere una memorabile settimana fatta di amicizia, calcio e tanto sano divertimento.

La voglia comunque di condividere la manifestazione non si è fermata neanche se le modalità saranno diverse dal solito; la società bianconera ha deciso infatti di organizzare un’attività che coinvolgerà i ragazzi bianconeri di tutto il mondo.

Juventus Academy World Cup…at Home

La Juventus Academy World Cup si terrà a casa, in questo modo così gli esercizi potranno essere svolti da tutti i ragazzi nelle proprie case. Saranno ben 64 le Juventus Accademy che, in base all’età, si sfideranno su diverse attività, trucchi e prove d’abilità. Tutto quanto verrà condiviso con tutti i tifosi juventini attraverso i canali social; consolidando anche qui il messaggio che anche in questa occasione sebbene distanti si può essere uniti.

Non ci resta quindi che attendere il vincitore, vincitrice della Juventus Academy Word Cup…at home 2020, e farci iniettare un po’ di spensieratezza in un anno così tanto amaro.