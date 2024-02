Juventus, agente Pogba: “Pronto a giocare già da domani. È un campione anche a livello mentale”

L'agenta di Paul Pogba, Rafaela Pimenta, parla della situazione del suo assistito in relazione alla squalifica per doping.

L’agente di Paul Pogba, Rafaela Pimenta, si apre sulle intenzioni del giocatore della Juventus per il futuro a Cronache di Spogliatoio. “Lui è sempre pronto. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Ma non va avanti in maniera irresponsabile e fa come se non fosse successo niente; va avanti con un obiettivo. Sa che si deve preparare, si deve allenare, deve essere pronto. Io a volte apposta gli chiedo se vuole rallentare, e lui si arrabbia da matti, ma lo faccio per essere sicura che mentalmente ci sia”.

Agente Pogba: “Potrebbe giocare domani, vuole vincere”

Continua l’agente brasiliano: “Paul mi dice sempre che deve allenarsi perché vuole tornare a giocare e a vincere. Lui ci tiene e sarebbe pronto a giocare anche domani, entrerebbe in campo senza problemi, perché non ha giorni di riposo. E fa benissimo così. Ovviamente sono momenti difficili, da vivere e da superare. Ma lui riesce ad andare avanti. È un campione perché lo è a livello mentale“. Pogba in questa stagione ha potuto disputare solo 2 partite in Serie A tra fine agosto e inizio settembre, contro Bologna ed Empoli, giocando 52 minuti in totale.