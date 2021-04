Juventus, Agnelli: “CR7? Lo rifarei anche domani, così come per Pirlo”. Abbiamo portato Cristiano in Italia e la sua sola presenza ha garantito.

Juventus, Agnelli e le sue scelte

Andrea Agnelli ha fatto delle mosse di mercato che non hanno rispettato le aspettative. Su tutte, Andrea Pirlo, prima esperienza in una squadra così importante e non facile da gestire. Poi c’è Cristiano Ronaldo, portato a Torino per aiutare la squadra bianconera a raggiungere l’obiettivo Champions League. Ma qualcosa è andato storto. Con Andrea Pirlo al comando, la Juventus non ha brillato; con Ronaldo in squadra, l’uscita dalla Champions è arrivata anche prima delle fasi finali.

Juventus, Agnelli rifarebbe tutto

Andrea Agnelli, al centro delle polemiche sulla Superlega, ha anche avuto modo di parlare delle scelte legare alla Juventus, sulle quali non ha dubbi, dichiara: “Abbiamo portato Cristiano in Italia e la sua sola presenza ha garantito agli altri club 4 milioni al botteghino. Desideriamo continuare a importare altri campioni con benefici per tutti i livelli del calcio, dai più giovani ai dilettanti”. Queste le parole del patron bianconero durante l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport e a Repubblica, il quale continua: “Sbagliato a prendere Ronaldo? Mai. Lo rifarei domani mattina. E anche Pirlo. La stabilità consente di percorrere la via della crescita investendo sui giovani e su allenatori anche alla prima esperienza”.