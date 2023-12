Tegola in casa Juventus: Alex Sandro va ko dopo soli 27′ minuti nella sfida contro il Frosinone. Per il difensore brasiliano si tratta di un risentimento alla coscia destra.

Alex Sandro, in dubbio anche la Roma

L’ex Porto, dato in uscita già nel mercato invernale, è stato schierato in maniera inaspettata contro il Frosinone per preservare Gatti. Non fortunato però il brasiliano che è costretto ad alzare bandiera bianca dopo meno di mezz’ora. In dubbio anche la sua presenza contro la Roma nel big match della prossima settimana.