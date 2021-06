Allegri è alla Continassa per costruire la nuova Juve L'erede di Pirlo incontra Agnelli e Cherubini per parlare di mercato: presente anche tutto lo staff tecnico

Juventus, Allegri alla Continassa

Massimiliano Allegri è arrivato a Torino, e alla Continassa è stato presentato come nuovo allenatore della Juventus. Il nuovo allenatore dei bianconeri è arrivato poco dopo le 13 di oggi ed ha incontrato i vertici societari. L’incontro con il presidente Andrea Agnelli e il direttore generale Federico Cherubini è stato importante per dare il via alla rivoluzione in casa bianconera.

Juventus, si ricomincia da Allegri

Oggi alla Continassa ha preso il via la rivoluzione che porterà ad una nuova Juventus. Non solo nuovo mercato, anche chi dovrà restare e prenderà parte del progetto Allegri e chi invece non avrà spazio e sarà messo in vendita già da adesso. per cominciare a costruire la nuova Juve e parlare di mercato.

Allegri non è arrivato da solo, con lui anche alcuni membri del suo staff tecnico: il vice allenatore Marco Landucci, il collaboratore tecnico Aldo Dolcetti. Presente anche Marco Storari, professional’s talent development della Juve, e Claudio Filippi, preparatore dei portieri. Molto importante sarà il tema delle cessioni, sono numerosi i giocatori in dubbio. Oltre a Cristiano Ronaldo, ci sono anche Paulo Dybala e Alvaro Morata, così come Ramsey e Rabiot. Resta da capire se Giorgio Chiellini dirà addio alla Vecchia Signora oppure resterà ancora un altro anno insieme ad Allegri.