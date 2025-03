Tutto bene per Conceicao, niente paura per il giovane portoghese della Juventus che si è bloccato in allenamento prima della sfida con il Verona.

Juventus, infortunio Conceicao

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato un bollettino medico per chiarire le condizioni di Francisco Conceiçao. Il bollettino: “Francisco Conceiçao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale”.

Thiago Motta e tutta la Juve posson tirare un sospiro di sollievo, visto che lo stop per l’attaccante portoghese dovrebbe essere solo di una decina di giorni. Il portoghese salterà solo la sfida contro l’Atalanta, ma dovrebbe tornare a disposizione di Motta per la gara con la Fiorentina, l’ultimo prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.