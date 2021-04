Juventus, incontro Agnelli-Allegri: la situazione

Nel derby contro il Torino la Juventus non è andata oltre il pareggio. La posizione di Andrea Pirlo è ancora in bilico

Nella gara delle 18 la Juventus di Andrea Pirlo non è andato oltre il 2-2 contro il Torino. La gara si era subito indirizzata verso la strada giusta visto che a passare in vantaggio sono stati proprio i bianconeri con la rete di Federico Chiesa al 13’. Il Toro ha poi ribaltato la gara grazie alla doppietta di Antonio Sanabria; l’ex Genoa ha pareggiato i conti al 27’ e poi ad inizio secondo tempo ha realizzato la rete del momentaneo 2-1. Il solito Ronaldo, a dieci minuti dalla fine, ha evitato la seconda sconfitta consecutiva. La Juventus adesso rischia di non finire la stagione nelle prime quattro posizione. Mercoledì, contro il Napoli, ci sarà la gara della verità. In caso di sconfitta i bianconeri scivoleranno al 5° posto a discapito proprio degli Azzurri. Una situazione che allarma e non poco la dirigenza; Pirlo è stato nuovamente confermato ma la panchina traballa.

Juventus, incontro Agnelli-Allegri a Forte dei Marmi

Il Mattino ha lanciato una notizia non da poco. Per il quotidiano, infatti, Agnelli e Allegri avrebbero visto insieme la gara tra Torino-Juventus. Ecco un estratto: “Ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tivvù il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli. […] Il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti; Pirlo […] in panchina non è nemmeno un supplente e la sua didattica a distanza dimostra lacune pericolose”.

Naturalmente la domanda che sorge spontanea è capire se il cambio di allenatore potrebbe essere effettuato in caso di sconfitta contro il Napoli oppure al termine della stagione. Qualche settimana fa, negli studi di Sky, Allegri ha ribadito come il momento giusto per tonare sarebbe stato a giugno. Una cosa è certa: il futuro di Pirlo è atteso ad un filo e contro il Napoli si giocherà il suo futuro.