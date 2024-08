Juventus, anche Nonge ha le valigie pronte | Tre i club interessati

La Juventus continua a lavorare sul mercato per poter perfezionare le ultime operazioni sia in entrata che in uscita. Secondo quanto scritto da “Tuttomercatoweb.com”, i bianconeri starebbero insistendo nel piazzare a titolo definitivo Joseph Nonge, centrocampista nelle fila della NextGen ma che a più riprese è stato aggregato in prima prima squadra sotto la guida di Max Allegri.

Juventus, Nonge verso l’addio | Le ultime

Nelle scorse settimane Giuntoli avrebbe provato ad inserire il centrocampista nella trattativa ormai sfumata per Todibo ma l’interesse da parte dei club europei non manca di certo : nei giorni scorsi Basilea e Lens avrebbero effettuato dei primi sondaggi per il belga classe 2005. Sullo sfondo resta l’Anversa, interessato ormai da tempo al talentino bianconero. Nella passata stagione, come detto poc’anzi, Nonge ha avuto modo di assaggiare degli sprazzi di Serie A collezionando 4 presenze, abbinate alle 21 in NextGen, condite da 2 marcature.