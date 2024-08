Nel frattempo, nei giorni scorsi Giuntoli era su più tavoli anche in uscita , e uno di questi riguardava l’interesse proprio dei Lancieri per Daniele Rugani , per il quale si ipotizzava un trasferimento in prestito. A questo punto l’ipotesi è che i bianconeri, nella persona di Giuntoli, possano inserire Rugani nella trattativa per Sutalo per abbassare le pretese economiche dell’Ajax.