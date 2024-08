Todibo è pronto ad accettare l’offerta del West Ham. La Juve, che lavorava alla trattativa da un po’ è stata beffata dal blitz messo a punto dal club londinese per il centrale ex Barcellona. I francesi del Nizza, in possesso del cartellino del giocatore non hanno aperto al prestito pensato della Juventus, ma preferiscono la proposta degli inglesi.

Juventus, Todibo verso Londra, sponda West Ham

L’affare con Todibo era già definito da tempo tra Nizza e Juventus: 35 milioni tra prestito oneroso e base fissa più bonus del riscatto, per un quinquennale. Il punto che sta ostacolando la trattativa e converge i francesi verso l’offerta degli inglesi è il riscatto obbligatorio: i francesi non si accontentano dunque di un prestito ma vogliono essere certi della cessione a titolo definitivo a determinate cifre.

Intanto il West Ham ha messo in atto un blitz per spiazzare la Juventus e portare l’attaccante a Londra. Inglesi all’assalto, con il rilancio sui bianconeri con un’offerta monstre ai francesi: 40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Gli inglesi tentano il blitz per superare la concorrenza juventina e portare a Londra il difensore per le visite mediche già nel weekend.