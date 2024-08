Juventus, quattro acquisti per il futuro. | E Chiesa resta sempre in uscita

“Koopmeiners, Todibo, Galeno, Conceicao, la Juventus vuole chiudere queste 4 operazioni. Per Chiesa le piste italiane sono sempre quelle”. Sarebbero questi gli acquisti chiesti da Thiago Motta, come riportato da Paolo Paganini su X.

Juventus all-in su Koopmeiners

Nessuna novità invece per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, che interessa a Roma(su tutte), Lazio, Napoli e Inter(che vorrebbe però il giocatore a parametro zero per la prossima stagione). Intanto continua il braccio di ferro con l’Atalanta per Koopmeiners, che vuole lasciare la squadra di Gasperini per approdare alla Juventus.