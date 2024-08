Francesco Farioli vuole Daniele Rugani per il suo Ajax: il difensore, ancora un'alternativa per la Juventus e tra i nomi in uscita dal club bianconero

Daniele Rugani deve decidere per il suo futuro. Adesso bisogna capire e procedere. La Juventus non ha intenzione di inserirlo nel nuovo progetto e lo sta accompagnando alla porta. Il giocatore non ha partecipato neanche al ritiro in Germania, e sta sondando le offerte.

Juventus, offerta Ajax per Rugani

Il contratto del difensore, con un notevole stipendio da 3,5 milioni l’anno, scade nel 2026, rinnovato lo scorso 24 maggio. Con stupore del giocatore che, dopo aver rinnovato da poco si ritrova sul mercato, ha aperto all’ipotesi Ajax. Il difensore della Juventus è entrato nell’idea di accettare un trasferimento ad Amsterdam, anche se inizialmente aveva intenzione di restare in Italia. Il club dei biancorossi ha mostrato un interesse importante e la Juventus ha aperto alla possibilità del prestito per Rugani, non c’è chiarezza se sarà con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni) oppure se non ci sarà l’opportunità di far diventare il trasferimento a titolo definitivo.