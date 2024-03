Juventus-Atalanta, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Juventus e Atalanta si affrontano in un match cruciale valido per la ventottesima giornata di Serie A, in programma domenica alle 18:00. Una sfida dal sapore decisivo per entrambe le formazioni, che cercano di riscattarsi dopo un periodo di difficoltà, con la Vecchia Signora che mira a consolidare il secondo posto di fronte al pressing del Milan e l’Atalanta che punta a rilanciarsi per un posto in Europa dopo recenti passi falsi. Il momento della Juventus si presenta complesso, con la squadra di Allegri che ha visto allontanarsi l’obiettivo scudetto dopo un mese difficile, raccogliendo solo 4 punti e subendo sconfitte significative che hanno messo a dura prova le certezze accumulate nella prima parte della stagione. Nonostante una prestazione più convincente contro il Napoli, la sfortuna e l’inefficienza sotto porta hanno costretto i bianconeri a incassare un’altra sconfitta, evidenziando la necessità di un’immediata reazione​​. Dall’altra parte, l’Atalanta di Gasperini si trova a fronteggiare le proprie sfide, con la squadra bergamasca che, dopo una sconfitta inaspettata contro il Bologna, ha perso l’occasione di agganciare le posizioni di vertice, scivolando al sesto posto.

Juventus-Atalanta, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Juventus è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 2.25 su Snai e 2.35 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.20 mentre una vittoria dell’Atalanta (segno 2) si trova anche quota 3.30. Ecco la comparazione quote di Juventus e Atalanta dei bookmakers: