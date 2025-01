Juventus – Benfica, le probabili formazioni e dove vederla

La Juventus chiude la prima fase di UEFA Champions League contro il Benfica. Bianconeri che vogliono vincere per chiudere al meglio e arrivare in zona alta di classifica. I lusitani arrivano alla sfida dalla sconfitta casalinga contro il Barcellona. L’ultimo precedente a Torino tra i due club risale alla massima competizione europea della stagione 2022/2023. In quella occasione fu il Benfica ad avere la meglio sui bianconeri di Massimiliano Allegri per 1-2. La gara sarà visibile su Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Juventus – Benfica, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahović. All. Thiago Motta.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Aktürkoğlu. All. Bruno Lage.