Juventus, difesa sotto esame: Todibo in pole, ma spuntano alternative

La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il reparto difensivo, e uno dei nomi emersi con forza è quello di Jean-Clair Todibo. Secondo quanto riportato da “TuttoJuve.com”, il centrale francese, attualmente in forza al West Ham, non sta vivendo un’esperienza particolarmente positiva in Premier League. Le difficoltà riscontrate in Inghilterra avrebbero portato il giocatore a valutare un possibile ritorno in un campionato a lui più congeniale, e la Juventus avrebbe colto l’occasione per manifestare il proprio interesse. Attualmente, Todibo è fermo ai box a causa di un infortunio, ma il suo rientro è previsto nel giro di tre o quattro settimane. Nonostante ciò, i bianconeri potrebbero comunque affondare il colpo, a patto che il West Ham accetti un prestito secco. La dirigenza juventina, infatti, ritiene che l’ex Nizza possa rappresentare un’opportunità di mercato vantaggiosa, garantendo esperienza e qualità alla retroguardia di Thiago Motta.

Le alternative: Kelly, Danso e la sorpresa Goglichidze

Nel caso in cui l’operazione Todibo non dovesse concretizzarsi, la Juventus ha già individuato alcune alternative per il pacchetto arretrato. Tra i nomi più seguiti c’è Lloyd Kelly, difensore del Newcastle, il cui profilo è considerato interessante soprattutto per la sua duttilità tattica. Kelly, infatti, può giocare sia da centrale che da terzino sinistro, caratteristica che lo rende un’opzione valida per diverse soluzioni difensive. Un’altra pista porta a Kevin Danso, pilastro del Lens e giocatore con esperienza internazionale. Il difensore austriaco è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione in Ligue 1 e potrebbe rappresentare un rinforzo di grande affidabilità per i bianconeri. Tuttavia, l’operazione si presenta complessa, sia per la valutazione economica del cartellino sia per la concorrenza di altri club europei. Infine, la Juve, avrebbe avviato contatti anche per Saba Goglichidze, giovane talento georgiano in forza all’Empoli. Il ventenne si è messo in luce con prestazioni di alto livello in Serie A, attirando l’attenzione di diversi club. Il suo profilo rappresenta una scommessa a lungo termine, ma la dirigenza bianconera potrebbe decidere di anticipare la concorrenza e investire su di lui già in questa sessione di mercato.