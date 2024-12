Thiago Motta, per la prima volta contro la sua ex squadra, ritrova Dusan Vlahovic, grande assente nelle ultime gare, e lo lancia dal 1′. Possibile panchina per Yildiz, al suo posto c’è Weah. Confermati Conceição e Koopmeiners. Danilo ancora titolare sulla fascia destra. Centrali di difesa Gatti e Kalulu. Italiano dovrà fare a meno di Orsolini, sostituito da Karlsson. Centrocampo con Freuler e Pobega.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All. Motta.