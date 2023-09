Juventus, Brambati conferma: “Allegri andrà via a fine stagione”

Intervistato a TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore del futuro di Allegri, che dovrebbe essere lontano da Torino.

Brambati: “Andava preso Gasperini”

Queste le parole dell’ex giocatore: “Ho parlato con una persona che mi dice che alla fine di quest’anno, anche se Allegri dovesse vincere tutto, si siedono a tavolino e si stringono la mano. Probabilmente in società hanno capito che un percorso del genere non è adatto a un allenatore così. Comunque sia, faccio una scivolata sulla vecchia dirigenza-proprietà della Juve, perché un contratto di 4 anni a un oche deve ricostruire non lo fai a uno come Allegri. Magari ricostruisci con Gasperini, non con Allegri. E poi me la prendo con De Laurentiis. Ha grandissimi meriti per lo Scudetto, ma il fatto che Spalletti sia andato via è qualcosa che sa di vecchio, è stato l’epilogo di un qualcosa nato molto prima.

Ci deve essere sempre rispetto delle persone e del loro lavoro. Si è autoproclamato campione d’Italia e pensava di poter fare tutto anche senza Spalletti e Giuntoli. Per il momento la realtà dice che non è così. Per ora la realtà dice che ha scelto la persona sbagliata per gestire la squadra. E’ una presunzione che ho visto anche in Andrea Agnelli”.