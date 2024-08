Juventus-Brest, i bianconeri pareggiano a Pescara (2-2) | A segno Vlahovic

Juventus già in clima campionato: ma c’è tanto da fare

In un match tipico di agosto, si affrontano Juventus e Brest, per sperimentare i tanti calciatori in vista della prossima stagione. La squadra francese passa in vantaggio al 51′ grazie alla rete di Camara.

I bianconeri di Thiago Motta prima pareggiano i conti con Vlahovic su calcio di rigore e poi passano in vantaggio grazie alla rete di Danilo, servito perfettamente da Douglas Luiz. A 7′ minuti dalla fine però Camblan pareggia i conti e regala il definitivo 2-2 finale.

Juventus-Brest, il tabellino:

JUVENTUS (ITA): Di Gregorio M.(P), Savona N. (dal 17′ st Danilo), Gatti F. (dal 17′ st Bremer), Cabal J., Cambiaso A. (dal 39′ st Rouhi J.), Weah T. (dal 40′ st Sekulov N.), Locatelli M., Fagioli N. (dal 17′ st Douglas Luiz), Thuram K. (dal 40′ st Adzic V.), Mbangula S. (dal 1′ st Yildiz K.), Vlahovic D.. A disposizione: Adzic V., Barbieri T., Bremer, Daffara G.(P), Danilo, Douglas Luiz, Perin M.(P), Pinsoglio C.(P), Rouhi J., Sekulov N., Yildiz K. Allenatore: Motta T..

BREST (FRA): Coudert G.(P), Lala K., Chardonnet B., Ndiaye A. (dal 14′ st Le Cardinal J.), Amavi J. (dal 33′ st Camblan A.), Del Castillo R., Magnetti H. (dal 33′ st Mbock H.), Le Douaron J. (dal 33′ st Dembele K.), Martin J. (dal 33′ st Zogbe L.), Camara M., Ajorque L. (dal 14′ st Pereira Lage M.). A disposizione: Bizot M.(P), Camblan A., Dembele K., Le Cardinal J., Lees-Melou P., Mbock H., Pereira Lage M., Zogbe L. Allenatore: Roy E..

Reti: al 13′ st Vlahovic D. (Juventus (Ita)) , al 27′ st Danilo (Juventus (Ita)) al 6′ st Camara M. (Brest (Fra)) , al 38′ st Camblan A. (Brest (Fra)) .