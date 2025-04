Brutte notizie per la Juventus e Igor Tudor. Federico Gatti, uno dei pochi che in questa stagione ha dato sempre il massimo, non sarà a disposizione in questo rush finale, almeno non totalmente. Il giocatore bianconero ha riportato un serio infortunio.

Juventus, frattura al perone per Gatti

Gatti, nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Genoa, aveva lasciato il campo durante il primo tempo a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra. Il difensore si è poi sottoposto agli esami, che non hanno dato esito incoraggiante. Gli esami radiologici eseguiti al J | Medical hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone. Gatti dovrebbe rimanere fermo almeno un mese.

Il giocatore si è esposto sui social, esprimendo il suo dispiacere, ma anche dandosi la giusta carica: “Gli esami hanno rilevato una microfrattura del perone: sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare prima possibile. Grazie per i tantI messaggi che, ognuno di voi, mi ha mandat. Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione”.

Una stagione da dimenticare per il reparto difensivo della Vecchia Signora. Un po’ tutti i difensori in questa stagione hanno accusato degli stop, senza arrivare a quelli prolungati di Bremer e Cabal. Privo di Gatti, ora Tudor avrà a disposizione solo Kalulu, Veiga e Kelly per organizzare la difesa in un momento del campionato così delicato.