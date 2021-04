Juventus, svolta in attacco: Paratici sonda il terreno per un brasiliano

Stando a quanto riportato da Tuttojuve.com, la squadra bianconera sarebbe interessata al cartellino di un giovane attaccante brasiliano: Kaio Jorge. Il calciatore, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il Santos, in scadenza il prossimo dicembre, viene considerato come un buonissimo innesto per rafforzare la squadra nel reparto avanzato.

Sempre secondo la stessa testata, da sempre molto vicina alle vicende della squadra piemontese, il direttore sportivo, Fabio Paratici, starebbe provando a convincere l’agente della giovane stellina della nazionale verdeoro, Carlos Neto, offrendo un contratto fino al 2026, con la possibilità di inserire una clausola rescissoria monstre da 100 milioni di euro. Pare che comunque, ancora il calciatore non abbia dato una risposta al club bianconero, perché avrebbe dato priorità al suo attuale club e, solo se non dovesse trovare l’accordo con esso, allora potrebbe ascoltare altre offerte, con la Juventus in prima linea.