Juventus, Cambiaso nel mirino del Real Madrid | Offerta in arrivo in estate

Tra le note positive di questa Juventus, troviamo sicuramente Andrea Cambiaso, che ha dimostrato di far bene in maniera indistinta su entrambe le fasce. Questa qualità è stata notata anche all’estero, in particolare dal Real Madrid.

Juventus, il Real Madrid vuole Cambiaso

Ancelotti è rimasto veramente colpito dalle qualità del classe 2000. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, i “Blancos” potrebbero fare un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro per il giocatore quest’estate. Tuttavia, è improbabile che la Juve accetti una tale somma per uno dei pilastri della squadra di Allegri.