Juventus, chi recupera e chi no in vista della Fiorentina? Le ultime dalla Continassa

La Juventus è tornata al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta alla squadra. I bianconeri stanno preparando la sfida contro la Fiorentina di domenica che si terrà all’Allianz Stadium alle ore 18. Filtra ottimismo per Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz per averli a disposizione contro i viola anche se oggi si sono allenati a parte. Per quanto riguarda Rouhi e Weah si spera di riaverli per la Supercoppa contro il Milan del 3 gennaio.

I bianconeri preparano il match contro la Fiorentina

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale della Juventus, la squadra bianconera ha svolto una sessione di allenamento dedicata alla tecnica e al possesso palla prima di essere conclusa con del lavoro atletico.