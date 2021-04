Juventus, Chiellini verso l’addio

Giorgio Chiellini, quasi alla fine della sua carriera, ha parlato del suo futuro durante un’intervista a Sky Sport. Il difensore, legatissimo alla sua squadra, del quale è capitano, assicura che non sarà mai un problema per i bianconeri quando lascerà.

Juventus, Chiellini: “Mai un problema per la Juve”

Il capitano della Juventus ha dichiarato: “Durante la sosta sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema, ma non è così. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai“. in questi mesi il difensore centrale è stato accostato a numerose squadre in vista dell’addio ai bianconeri, ma Chiellini ha anche escluso un possibile futuro altrove: “Con tutto il rispetto non giocherei con un’altra maglia in Italia o in Europa, è fantamercato. Non è attuale, adesso siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri nel star dietro a loro, tutto il resto verrà dopo ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale“.