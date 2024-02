Juventus, Chiesa verso il forfait: pronto Yildiz accanto a Vlahovic

Juventus, Chiesa salta l’allenamento

A un giorno dallo scontro con Alex Sandro in partitella, Federico Chiesa non ha preso parte all’allenamento odierno della formazione bianconera. In dubbio la presenza del nazionale azzurro in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Notizia negativa per Massimiliano Allegri, costretto a fare meno di perni come Rabiot e McKennie, con Danilo non al meglio ancora in dubbio.

A riportare la notizia è stato SportMediaset. La sfida contro i partenopei potrebbe essere giocata da una formazione di emergenza con Alcaraz e Miretti in mezzo al campo, in avanti Yildiz accanto a Vlahovic e Rugani, autore del gol vittoria contro il Frosinone, in difesa.