Juventus, Chiesa verso l’addio? | Roma e Napoli incontreranno l’agente dell’attaccante

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di mercato. Secondo Sportmediaset Roma e Napoli sono seriamente interessate all’attaccante il cui contratto con i bianconeri scadrà a giugno del prossimo anno. Fali Ramadani l’agente di Chiesa incontrerà la dirigenza della Roma a Trigoria la prossima settimana, e successivamente incontrerà i partenopei visto l’interesse manifestato dal Napoli di Conte.

Juventus, Chiesa vuole rimanere ma aspetta la decisione di Thiago Motta

Chiesa avrebbe intenzione di rimanere anche se bisognerà capire la volontà di Thiago Motta. La vetrina dell’Europeo potrebbe essere importante per mettersi in mostra, aspettando le offerte dai club che sono interessati. Per la Roma le sue caratteristiche tecniche potrebbero sposarsi bene con il gioco di De Rossi, ma prima i giallorossi dovranno vendere. Ma non solo in Italia, anche all’estero è seguito il calciatore con Newcastle e Liverpool che sono interessate da tempo.