Juventus, Conceiçao torna ad ottobre | E si ferma anche Nico Gonzalez

Conceiçao solo a ottobre. Titola così “Il Corriere dello Sport”, che svela come il figlio d’arte salterà sicuramente la trasferta di Empoli al rientro dalla sosta ma anche l’esordio in Champions League della Juventus contro il Psv.

Juventus, fuori Conceiçao. E rischia pure Gonzalez

Da valutare poi le due sfide contro Napoli e Genoa che restano in forte dubbio visto che l’ex Porto potrebbe rientrare o il 2 ottobre a Lipsia o 4 giorni più tardi contro il Cagliari. Non è finita qui per Thiago Motta però, che perde pure Nico Gonzalez per infortunio, rimediato nella partita tra l’Argentina di Scaloni e il Cile, con l’ex Fiorentina costretto al cambio al minuto 53.