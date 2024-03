Juventus, Conte verso il Bayern Monaco | E Allegri intanto aspetta

Antonio Conte non cambia. Il tecnico ex Juventus e Inter, aspetta il ritorno in panchina da mesi visto che l’allenatore leccese ha un fuoco dentro che deve solo essere riacceso considerato che il suo sogno sarebbe quello di tornare alla Juventus, anche se, come riportato da Calciomercato.com, su di lui c’è il vivo interesse del Bayern Monaco, che a giugno dirà addio a Tuchel.

Conte aspetta la Juventus | I dettagli

Tra i due club, che studiano però anche altre piste visto che non è ancora chiaro il futuro di Massimiliano Allegri, c’è ancora il nuovo(si fa per dire) Milan di Zlatan Ibrahimovic, che sarà determinante per il futuro di Pioli, come svelato da Cardinale. Capiremo molto anche nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio visto che con la vittoria di un trofeo la Juventus potrebbe decidere di tenere Massimiliano Allegri.