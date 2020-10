Juventus: Cristiano Ronaldo vince anche sul Covid_19, ultimo tampone negativo

Tampone negativo per Cristiano Ronaldo, simbolo di una vittoria non solo in campo ma anche contro il virus. Il portoghese può rientrare nella lista dei convocati di Pirlo per la partita di domenica contro lo Spezia.

L’annuncio ufficiale arriva dalla Juventus sui profili social: “COVID19- Guarito @cristiano” . https://twitter.com/juventusfcen/status/1322224770788872193?s=20

CR7 pronto a tornare

CR7 potrebbe tornare in campo già da domenica nel match di Serie A contro lo Spezia. Sarà Andrea Pirlo a decidere se convocarlo o meno.