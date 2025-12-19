La Roma sta facendo le sue valutazioni di mercato e, con il reparto offensivo in piena emergenza da inizio stagione, tra lacune ed infortuni, si farà un bilancio anche con gli attuali attaccanti. Paulo Dybala è in scadenza di contratto, il rinnovo resta in bilico, a giugno potrebbe esserci una separazione.

Rinnovo Dybala, futuro Dybala in bilico

La società romana pronta ad avviare il calciomercato invernale, oltre alle varie operazioni i entrata ed uscita, dovrà occuparsi anche dei giocatori in scadenza. Il primo caso è quello di Paulo Dybala, in scadenza a giugno 2026 e con la strada verso il rinnovo che sembra in salita per vari aspetti economici e sportivi. Sembra che le due parti non vorrebbero separarsi già a gennaio, c’è voglia di concludere la stagione insieme. Al momento, dunque, è probabile che si arrivi alla fine naturale del contratto dell’argentino.

Dybala guadagna tanto, a causa di un accordo a salire che in questa stagione ha raggiunto la soglia degli 8 milioni. Lui e la Roma, nel momento della firma, si erano promessi di rivedere queste cifre al ribasso proprio per evitare lo stallo attuale. La Roma però non si è mai mossa verso l’attaccante, che vorrebbe restare dicendosi pure disponibile a fare dei sacrifici di natura economica. I prossimi mesi sono decisivi e il futuro della Joya resta in bilico.