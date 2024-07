La Juventus conta un vasto organico che, in vista della nuova stagione va sfoltito un po’. In questi primi giorni di ritiro ci sarà una nuova scrematura, anche se diversi giocatori proveranno a impressionare Thiago Motta pur di continuare ad indossare la maglia della Vecchia Signora.

Juventus, Szczesny suggestione Monza

I giocatori che potrebbero lasciare la Continassa sono tanti, anche perché molti sono sulle liste dei desideri di diversi club. Vicino all’addio c’è Nicolussi, uno tra i centrocampista più giovani tra quelli bianconeri, tra l’altro molto apprezzato da Motta. Su di lui restano sempre Como, Parma e soprattutto Venezia. Con una sua cessione i bianconeri potrebbero incassare circa 7 milioni di euro.

Anche Filip Kostic potrebbe essere ai saluti. L’esterno non rientra nei piani di Motta e il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro per trovare la soluzione migliore. Il serbo potrebbe andare all’Atletico Madrid che la settimana scorsa ha effettuato un sondaggio, oppure al Fenerbahce di José Mourinho.

Non dimentichiamo che a Torino è ancora aperta la questione Szczesny. Il futuro del polacco sarà sicuramente lontano dalla Continassa. A volerlo fortemente, oltre all’Al Nassr, ci sarebbe anche Adriano Galliani con il suo Monza.

Dalla Continassa potrebbero uscire anche più di 12 o 13 giocatori, contando tutti coloro che non avrebbero spazio in prima squadra. Non solo da Szczesny ad Arthur, ma anche da Kostic a Milik passando per Chiesa, Rugani, Huijsen, De Sciglio e McKennie, sono coperti praticamente tutti i ruoli. E c’è pure Soulé, che resta cedibile per Thiago.